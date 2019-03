Helmed kuu aega tagasi: Ratas on Kremli viigileht, Isamaa valetab

EKRE korraldatud tõrvikurongkäik vabariigi aastapäeval Vabaduse väljakul. Foto: Liis Treimann

Kuu aega tagasi olid EKRE liidrid Mart ja Martin Helme praeguste võimalike koalitsioonipartnerite suhtes teravalt kriitilised.

Endine ajakirjanik Toomas Mattson kuulas Mart ja Martin Helme raadiosaadet “Räägime asjast”, liikudes ajas kuu-poolteist tagasi. Ta kirjutas saadetest välja huvitavamaid kohti, püüdes neid valida nii, et tervikmõte jääks korrektselt arusaadavaks, lisades vajadusel paar sõna konteksti kohta.

Mattson postitas saadete stsenogrammi oma Facebooki seinale, kus tõdeb, et kui oleks EKRE liige, oleks tal põhjust olla mures, sest kui uskuda erakonna liidrite mõne aja tagust juttu, on EKRE minemas valitsusse eestluse hävitamist sooviva Keskerakonnaga, kelle esimees Jüri Ratas on vaid Kremli huvide viigileht, fassaad, kelle taga tegutsevad venelased, kes arvestavad ainult Kremliga. "Jüri Ratasega, kes juhib Ida-Virumaal etnilist puhastust tegevat erakonda, Keskerakonnaga, kelle tegutsemine on küüniline, alatu ja riigivastane," kirjeldab Mattson, millised mõtted saatelõikudes kõlasid.

Äripäev avaldab mõned Toomas Mattsoni Facebooki seinale kirjutatud saatelõigud.

Mart Helme valimispeol. Foto: Tanel Meos

EKRE kui kuningategija. Keskerakond ja Reformierakond kui rahvusriigi hävitajad, Isamaa, kelle terve ajalugu on vaid pooside võtmine

Mart ja Martin Helme, „Räägime asjast“ Tre-raadio 17.02.2019

Martin Helme: Mida lähemale valimistele, kuuleme aina rohkem vastu rinda tagumist Refi ja Keski poolt, kuidas kaks liberaali vannuvad üksteise võidu, kuidas nad meiega koostööd ei tee, siis ma küsiksin nüüd: kullakallikesed, miks te arvate, et meie teiega teeme? See ei ole niimoodi, et te võtate meid või ei võta meid. Te olete kaks liberaali, ühed on vasakpoolsed ja teised on noh, vähem vasakpoolsed, aga ka tegelikult riigikapitalistid.

Kõige naljakam oli see, et sealsamas „Kolmeraudse“ saates, kus [Jüri] Ratas ja Kaja Kallas olid koos, mõlemad vandusid üksteise võidu, et nad ei tee meiega koostööd, siis Kaja Kallas teatas, et ega ta ei tee ka Keskerakonnaga koostööd. Mille peale mina küsisin, et kellega te siis teete. Minu meelest Kaja Kallas on meile sisuliselt otse välja öelnud, et nemad jäävad pärast valimisi edasi opositsiooni. Nii et, kasutades nende enda retoorikat: nendele antud hääl on küll raisatud hääl.

Samal teemal 24.02.2019

Martin Helme: Aga räägime siis esikolmikust, mis ongi tegelikult oluline. Meedia üritab kangesti jätta muljet, nagu oleks tegemist siis sellise viimse veretilgani surmaheitlusega, et kumb saab ühe koha rohkem, kas Kesk või Ref, et sellest sõltub, milline meie järgmine valitsus on. Mina ütlen, et see on pseudo, see ei ole tegelikult üldse kõige olulisem küsimus. Kõige olulisem küsimus on see, kui palju saame meie kohti, ja kas me saame nii palju kohti, et on võimalik moodustada kahe peale valitsus emma-kummaga, kas Keski või Refiga. Sellisel juhul oleme meie kuninga-tegijad ja sellisel juhul ei oma tähtsust, kas Refil on 26 kohta ja Keskil 25 või vastupidi. Loeb see, mida meie otsustame, ja sellepärast on vaja iga viimane kui hääl meil kätte saada, kes vähekenegi olemas on, kes kunagi meid on kaalunud….

Mart Helme: Ja sellepärast ei tohi mitte mingil juhul anda häält Isamaale. Sotsidest ärme üldse räägi, ma arvan, et sotsid on nii või teisiti langustrendis. [---] Aga ka Isamaale ei tohi anda, sest Isamaa teeb ainult sõnu. Maarja Vaino [kirjandusteadlane, Mart Helme tütar - TM] artikkel Postimehes, kas oli kolmapäev või neljapäev, on minu arvates täpselt naelapea pihta öelnud, et see on täpselt samasugune Eesti lipu näitamine, nagu nende toodetega, mida kauplustes müüakse, kus on Eesti lipumärk peal, aga kus sealiha on tulnud Taanist. Ja kõik muu produkt on ka tulnud Taanist. Töödeldud on võib-olla heal juhul Eestis ja siin lipumärk peale pandud, aga tegelikult sellel Eestiga midagi pistmist ei ole.

Martin Helme: No me näeme seda ju selle Kohtla-Järve kooli teemal, millest me ka kohe pikemalt räägime. Isamaa istub valitsuses, mis tegeleb praegu eestikeelse hariduse väljasuretamisega.

Mart Helme: Võtab jälle poose, nii nagu Marrakechi lepinguga võeti poose, nii nagu kogu nende ajalugu on ainult üks pooside võtmine.

Martin Helme: No sisuliselt valijatele näkku valetamine. Aga kui reitingutest veel kord: minu meelest kõige olulisem on see, et meie võtaksime nii hea tulemuse, et meil õnnestub ära hoida kahe liberaalse partei ühisvalitsus. Ehk siis vasakliberaalne Keskerakond ja paremliberaalne, tegelikult ta enam ammu ei ole juba väga parempoolne, aga Reformierakond on see, mille kohta Objektiiv ütleb Verhofstadti koalitsioon või Verhofstadti partei. Jah, ongi nii, nad ongi ju europarlamendis ühes ja samas liberaalide fraktsioonis ja ajavadki täpselt ühte ja sama asja.

Mart Helme: Tuletame kuulajale meelde, et Verhofstadt on see mees, kes on koos mõnede teistega kirjutanud kokku selle hirmsa Euroopa manifesti, mis ütleb, et rahvuslus on Euroopa kõige suurem vaenlane ja Euroopa peab muutuma rahvustejärgseks. See tähendab seda, et nii Keskerakond kui Reformierakond tegelikult toetavad eesti rahvuse likvideerimist ja Eesti rahvusriigi hävitamist. Nii et kõik, kellel on Eesti rahvuskeel, kultuur, meie kodumaa, kallis, ei tohiks neil oma hääli anda.

Samal teemal samas saates 17.02.2019

Mart Helme: See valitsus on täiesti Eesti-vaenulik valitsus. Sellesse valitsusse, nagu sa ütlesid, kuulub Isamaa. Aga ärgu siis [Helir-Valdor] Seeder imestagu, nagu ta selles Delfi/Päevalehe intervjuus ütles, et kasvatasime isamaalist valijat ja EKRE riisus koore. Eks ole, muidugi riisumegi koore, sellepärast et teie ei ole tegelikult isamaalised patrioodid. Te teete poose, te valetate kõikidele, räägite ainult retooriliselt, kui kõvad isamaalased te olete, aga tegelikult lasete kõikidel asjadel minna nii, nagu te 25 aastat olete. Tulite 27 aastat tagasi võimule 1992. aasta valimistel loosungiga „Plats puhtaks“, lubasite rahvuslikku Eestit, eestlaste rahvuskodu ja tõmbasite üheainsa aastaga sellele kõigele vee peale. Üheainsa aastaga!

Martin Helme: Nad ei ole kunagi kavatsenud oma ilusaid lubadusi täita ja suur osa valijaskonnast, kes on rahvuslik valija, on sellest ammu-ammu aru saanud.

Rahandusministeeriumi ametnike tööperspektiividest

Lõppjäreldus pikast arutelust rahandusministeeriumi hinnangu üle erakondade valimisprogrammide maksumusele koos erinevate näidetega. Mart ja Martin Helme, „Räägime asjast“ Tre-raadio 24.02.2019

Martin Helme: Võtame ette ühe väikese järjekordse libauudise, mida siin meie kallid vaenlased või vastased on üritanud ka kella külge panna, nimelt rahandusministeeriumi härrased ja prouased Exceli tabelid on produtseerinud nii-öelda hinnasildid või lipikud valimislubadustele. Ja uudis, mis siis tehti, oli see, et EKRE valimislubadused on kõige kallimad. Noh, sõltub, mis pidi vaadata, et ma ütleksin niimoodi: EKRE valimislubaduse tulemuseks on see, et rahvale jääb kõige rohkem raha kätte. Kui nüüd sisusse süüvida, siis esiteks tuleb öelda: jah, meil ongi kõige mahukam, kõige põhimõttelisemad muudatusi kaasa tooma valimispakett või valimislubaduste pakett. Mis puudutab väga suures osas majanduslikku külge. Ja me teemegi, me teemegi ambitsioonikalt. Aga masendav on see, et rahandusministeeriumi analüüs ei ole mitte mingi analüüs, vaid on…ma ei tea, diletantlik belletristika, ma ütleks niimoodi.

Martin Helme: Nii et ma ütleks veelkord, et see rahandusministeeriumi analüüs…minu meelest need inimesed, kes selle on kirjutanud, peaks sealt ....[halvasti arusaadav – TM] tegema. Minu meelest on see absoluutselt mitte tõsiselt võetav asi.

Mart Helme: Jah, aga kuna meil ministeeriumi ametnikud juhivad poliitikat, siis meil ongi asjad niimoodi.

Martin Helme: Ja mina ütlen selle kohta niimoodi, et kui peaks tekkima võimalus, siis need inimesed poliitikat juhtida enam ei saa. Kui me võtame selle ministeeriumi üle, siis need inimesed enam protsessis osaleda ei saa, nad on ennast täielikult diskrediteerinud kui profaanid, täielikult ebaprofessionaalsed inimesed.

Jüri Ratas, Mailis Reps ja Keskerakond kui Kremli huvide viigilehed, etnilise puhastuse läbiviijad ja Putini agenda esindajad

Mart ja Martin Helme, „Räägime asjast“ Tre-raadio

Martin Helme: Aga räägime siis oma väljakuulutatud õilsatest põhimõtetest ka eestikeelse hariduse teemal või venekeelse hariduse teemal. Uuesti ma rõhutan, et see, mis toimub Kohtla-Järvel, see, mis toimub üldse Eesti hariduspoliitikas, on loomulikult esmajärjekorras Keskerakonna vastutusel. Aga selles on kaasosalised isamaalased. Isamaaliidu ministrid lihtsalt teesklevad või lausa…eriti masendav on see, et kahepalgeliselt üritavad teha nägu, et nad võitlevad millegi eest, et nad kuidagi ka aitavad eestikeelset haridust säilitada. Tegelikult on kaasosalised põhimõtteliselt etnilisel puhastusel, põlisrahvavastasel etnilisel puhastusel Virumaal, kus Keskerakond – nii küüniliselt kui üldse on võimalik – kiusab taga eestlasi selle jaoks, et saada valimistel oma põhivalija hääled võimalikult maksimaalselt kätte ehk venelaste hääled kätte.

Mart Helme: No siin on väga selge moment ka sellega seoses, et kui me ikkagi Ida-Virumaalt viimased eestlased ära küüditame kusagile kas Soome või teistesse Eesti osadesse, Tallinnasse, siis on ainult aja küsimus, millal Ida-Virumaa roheliste mehikeste või mingi muu operatsiooni kaudu langeb Venemaa võimu alla. Ja kui keegi nüüd tuleb meile rääkima, et me oleme Euroopa Liidus ja me oleme NATOs… Kui tulevad rohelised mehikesed, kui tõstetakse jalule viies kolonn... no keegi ei sekku. Mitte keegi ei sekku! Ja NATO ei olegi kohustatud sekkuma. See ei ole paragrahv 5. Kui rohelised mehikesed võtavad üle, korraldavad seal ise mingisuguse Donetski-laadse referendumi ja tahavad ühineda Venemaaga. Kõik laiutavad käsi.

Martin Helme: Esimeses järjekorras laiutab käsi ju Ratas. Esimeses järjekorras. Kui me kas või korra mõtleme, et kui, kui nii-öelda tekib mingisugusel rahvuslikul tasandil seis Virumaal või uuesti pronksiöö-laadne asi Tallinnas, et meie valitsus võtab resoluutselt Eesti iseseisvust ja rahvusriiki ja põhiseaduslikku korda kaitsva hoiaku?

No unustame ära! Me küsisime ju ka Rataselt rahvuslikul pinnal olevate konfliktide kohta Viru pataljonis, kus siis venelastest ajateenijad keelduvad laulmast Eesti hümni ja selle asemel laulavad Vene hümni, keelduvad eestikeelseid käske täitmast, keelduvad eesti keeles üldse suhtlemast. Küsisime, et kas need on ka…Jüri Ratas räägib meile kogu aeg, kuidas kõik on meie inimesed, et kas need on ka meie inimesed, kes Vene hümni laulavad. Ja uskumatu – ta vastas, et jah, kõik on meie inimesed. Ka need, kes laulavad Eesti armee teenistuses Vene hümni, on meie inimesed. Ja noh, see on ikkagi…kui miski üldse paljastab…nii ilmselgelt näitab, kes on Vene Kremli agent, siis minu meelest selline mõtteviis…

Mart Helme: Ega nad ilmaasjata ei keeldu kategooriliselt seda oma Ühtse Venemaa lepingut katkestamast, tühistamast. Ma vaatasin Yana Toomi Mihkel Raua „Kolmeraudses“. No Yana Toomi häbematus, üleolek, selline põlastav suhtumine Eestisse, eestlastesse, eestlaste probleemidesse. No ma vaatasin seda ja mõtlesin: no täiesti ilmselge, see ei ole mitte Jüri Ratase valitsus, see on Yana Toomi valitsus, see ei ole mitte Jüri Ratase, Kadri Simsoni ja Mailis Repsi Keskerakond, see on Yana Toomi, Mihhail Kõlvarti ja teiste vene tiiva juhtivate poliitikute erakond.

Martin Helme: Korbid, Korbid…

Mart Helme: …siin ei ole mingit juttugi. Neid kasutatakse lihtsalt mingisuguse fassaaditäitena. Mingid fassaadinäod nagu kuskil neorenessanss-hoonel on need niisugused näomaskid seinte peale pandud. Vot need näomaskid on Kadri Simson, Mailis Reps ja Jüri Ratas. Aga tegelikult selle fassaadi taga tegutsevad venelased ja loomulikult ei ole juttugi, et nad ei arvestaks Putiniga, nad ei arvestaks Venemaaga, nad ei arvestataks venemeelsete venelastega Eestis. See kõik on täpselt Moskvale kätte mängimise mäng.

Martin Helme: On jah, ja kusjuures, ma ütlen veel kord, et selles mõttes me peame tänulikud olema, et see Kohtla-Järve kooli asi on praegu üles kerkinud, sest et see paljastab Eesti inimestele, millised viigilehed on Ratas ja Reps nendelesamadele Kremli huvidele, nad on lihtsalt viigileheks Kremli huvidele, nad viivad ellu süstemaatiliselt Putini agendat, Kremli agendat Eestis. [---]

Mart Helme: Jüri Ratase ja Mailis Repsi kompromiss, et tuleb venekeelne riigigümnaasium, aga senine Järve gümnaasium jätkab selle filiaalina eestikeelsena... Ja Jüri Ratase ütlus selle peale, et gümnaasium tuleb täiesti eestikeelne, aga seal õpetatakse ka vene keeles. No see on täpselt selline jutt, et ma olen tark, aga tegelikult ma olen loll.

Martin Helme: No nad said isegi ju aru, et see on, noh, enne valimisi neile väga suurt kahju tekitav asi. [---]

Mart Helme: Kõik ju lükatakse valimistejärgsesse aega, ka Marrakech ja selle ellu rakendamine. Kas see on lükatud ju valimistejärgsesse aega lootuses, et liberaalid teevad järgmise valitsuse, jäme ots on nende käes ja nemad võivad hakata tooma maale pagulasi, avada piire, tuua juurde 20 000 võõrtöölise asemel 40 000, kui vaja, ujutada üle maa slaavlaste ja neegritega. Kõik see valimistejärgsel perioodil – no kiunuge, kui tahate.

Martin Helme: Mul on ikkagi lootus, et Eesti valija näeb selle asja läbi, ja eriti ma loodan, et Eesti valija näeb läbi selle keskerakondliku puhta, kõige jõhkrama venestamispoliitika. See ongi venestamine, kui sa paned eesti lapsed vene lastega ülekaalus olevasse kooli, kus õppetöö toimub osaliselt vene keeles, siis see ongi venestamine.

Mart Helme: No enamik eestlasi ei pane.

Martin Helme: …ja põgenevad sealt ära.

Martin Helme: Ja see ongi etniline puhastus…See on põlisrahva väljajuurimine nende põliselt kodumaalt 27 aastat pärast iseseisvuse taastamist. Ida-Virumaa kandikul kinkimine venelastele, mis sisuliselt tähendab Kremlile ehk siis Venemaale. Ja seda teeb Eesti valitsus, Eesti põhiseaduslik valitsus teeb seda. Ja mis mind kohutavalt marru ajas, oli see, kuidas siis Jüri Ratas kõmisedes hurjutas mind isiklikult selle eest, kas te mõtlete ka, millega te tegelete, kui te seda teemat siin praegu kütate, kas te saate aru, milline vastutustundetu tegevus on. Väga hästi saame aru, mis on kaalul. Ma arvan, et Jüri Ratas ka saab aru, mis on kaalul, ja teeb seda ikkagi.

Mart Helme: Täna on vabariigi aastapäev. Ma ei lähe ühelegi nomenklatuursele üritusele, ma lihtsalt ei suuda. Ma lihtsalt ei suuda sundida ennast minema nomenklatuursetele üritustele, kus Kersti Kaljulaid, Jüri Ratas, Jüri Luik peavad õõnsalt kõmisevaid kõnesid patriotismist ja Vabadussõjast ja koolipoistest, kes tegelikult oma vereohvriga rajasid Eesti Vabariigi, sest tegelikult teie, lugupeetavad, või ma ei tea, lugupeetud on sobimatu sõna, ise hävitate seda Eesti Vabariiki, hävitate selle eesti rahvavabariigi tuuma ehk eesti rahva peremeheõigust. Kurb, et me Eesti Vabariigi aastapäeval niisugusi sõnu peame kasutama. See on traagiline ja kurb, aga et inimesed mõistaksid, et tegelikult on meie iseseisvus, meie rahvuse püsimine praegu kaalul ja seda kõige rohkem ohustavad need, kes silmakirjalikult räägivad valejuttu, valetavad meile näkku, siis ei jää midagi üle. Ausus sunnib neid asju välja ütlema.

Samal teemal 17.02.2019

Martin Helme: Me ei aita isegi neid kohalikke eesti vanemaid, kes meeleheitlikku võitlust peavad eestluse elus hoidmiseks Ida-Virumaal. Tegelikult tõmmatakse neilt vaip alt ära. Pannakse nad seal tanki..

Mart Helme: Ja seda teeb oma valitsus. Ja kes teeb? Teeb Keskerakond! Ja miks teeb. Aga väga lihtne: sellepärast, et venelaste hääli saada Ida-Virumaal. No küüniline, alatu, riigivastane!

Parketikindral Terrasest, venelastest, spionaažist ja salastamisest

Mart ja Martin Helme, „Räägime asjast“ Tre-raadio 17.02.2019

Mart Helme: Ärme unusta ära parketiohvitser [Riho] Terrast, kes ma mäletan, käis ükskord Riigikogus meil seal suure rahulolu ja entusiasmiga ütles, et lõpuks ometi on venelased hakanud ka Kaitseliitu tulema.

Martin Helme: Idioot! Lõpuks ometi oleme me ise oma ponnistustega saanud sinnamaani, et viies kolonn infiltreerib meie riigikaitselisi struktuure...

Mart Helme: Ma ei osanud selle peale öelda musta ega valget, mul lihtsalt suu kukkus lahti. See meie viimane kaitsevall kaitsejõududes, mis ei olnud Metsavastega läbi pikitud, et pikime selle ka nüüd siis igasuguste Metsavastega läbi….

Martin Helme: …ja kes siis on olnud see kasulik idioot. Ja kui Metsavasest rääkida, siis ta mõisteti nüüd siis süüdi kokkuleppemenetluse käigus, sai põhimõtteliselt maksimumkaristuse, aga sinna juurde saime me teada kahte asja. Esiteks, et ta on olnud mitte viis aastat, vaid kümme aastat Vene agent ehk põhimõtteliselt nii kaua kui vähegi võimalik. Ja teiseks saime me teada, et tema on see kannataja, sest temal oli nii raske ära öelda venelastele ja tal oli häbi sellest rääkida meie poolele, et ta on üle läinud. See oli täiesti haige retoorika, mis sinna juurde käis.

Mart Helme: Ei no kõigele lisaks, eks ole, kohe-kohe silmapilk 50 aastaks salastati... No, okei, see salastamine on nüüd valitsuse teha, me salastame selle kõik lahti, kui me valitsusse tuleme.

Martin Helme: Aga miks salastati? Salastati sellepärast, et see oli nii piinlik nendele inimestele, oma saamatus oli nii piinlik…[---]