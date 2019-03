USA kasvuhäkkeri 9 soovitust juhile

USA firma Hubspoti kasvuhäkkeri David Ly Khimi 9 nippi pideva kiire arengu soodustamise rutiinide ja dokumenteerimise ülesehituseks ettevõttes.

David Ly Khim juhib USA firmas Hubspot kasvatamise ja uute kasutajate ning klientide leidmise projekte, tema ametinimetus on kasvuhäkker. Khim sõnas turunduskonverentsil Password 2019, et kasvuambitsiooniga ettevõtted kipuvad pahatihti kopeerima teisi või otsima valmislahendusi, ilma et tegelikult isegi teaks, mis probleemi täpsemalt tuleks lahendada.