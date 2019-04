Järelevalve alustas Swedbanki Eesti peakontori kontrollimist

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides. Foto: Andras Kralla

Finantsinspektsioon läks täna kontrollima Swedbank Eesti peakontorit seoses 21. veebruaril algatatud uurimisega, vahendas Postimees.

Finantsinspektsiooni pressiesindaja Livia Vosman kinnitas, et tegemist on tavapärase kontrolliga, mida sooritatakse uurimiste vältel. Kontrolli käigus tutvutakse dokumentidega ning räägitakse kohapeal Swedbanki töötajatega.

Pikemalt saab lugeda Postimehest.

Eesti ja Rootsi finantsjärelevalve leppisid 21. veebruaril kokku ühisuurimise alustamises Rootsi televisioonis avaldatud rahapesukahtluste kontrollimiseks.

Eesti Finantsinspektsioon ja Rootsi Finansinspektionen peavad 20. veebruaril Rootsi televisioonis (SVT) avaldatud infot võimaliku rahapesu kahtluse kohta Swedbankis väga tõsiseks, teatasid inspektsioonid veebruari lõpus esitatud ühises avalduses.

"On äärmiselt oluline, et panga juhtkond suhtuks meedias esitatud kahtlustustesse samuti väga tõsiselt ning võtaks kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada panga tegevuse vastavus seadustele ja regulatsioonidele.

Euroopa Liidus piiriüleselt tegutsevate pankade järelevalve on panga päritoluriigi ja vastuvõtva riigi ühine vastutus. Sellest tulenevalt on Eesti ja Rootsi finantsjärelevalve vahel välja kujunenud hea ja tihe koostöö Eestis tegutsevate Rootsi pankade tütarettevõtete, Rootsis asuva emaettevõtte ja pangagrupi kui terviku üle järelevalve teostamiseks," seisis kahe riigi inspektsiooni avalduses.

Uurimises on lubanud osaleda ka Leedu keskpank, aidates vajadusel Rootsi ja Eesti järelevalvet vajaliku informatsiooniga.

Rootsi finantsjärelevalve peadirektor Erik Thedéen kinnitas siis, et SVT avalikustatud info on väga tõsine. "Vaatame koos oma Eesti kolleegidega iga kivi alla, et olukorda igakülgselt hinnata. Palume ühisuurimises osaleda ka Läti finantsjärelevalvel," rääkis Thedéen veebruaris.

Eesti finantsinspektsioon juhatuse esimees Kilvar Kessler lisas, et rahapesu riskidega tegelemine on olnud Eesti finantsjärelevalve prioriteet 2014. aastast alates. "Oleme selle ajaga tuntavalt vähendanud mitteresidentide äri osakaalu, elimineerides sellega olulisi riske ning suunates panku tõstma riskikontrolli standardeid. Hindame kõrgelt koostööd Rootsi ja teiste riikidega üles kerkinud juhtumiga tegelemisel.“

Aegunud kahtlused

Eile kirjutas Kauppalehti, et Rootsi majanduskuritegudele keskendunud amet ei hakka Swedbanki rahapesusüüdistusi uurima, sest ameti teatel on väidetavad kahtlused aegunud.

Rootsi majanduskuritegudele keskendunud amet Ekonomibrottmyndigheten kirjutas veebiküljel, et ei alusta eeluurimist Swedbanki väidetava rahapesu kohta, kuna kahtlustused on õiguslikult vananenud.

Bill Browderi investeerimisfirma Hermitage Capital Management esitas Rootsi ametile uurimistaotluse mai algul. Selle järgi on Swedbankist läbi käinud 176 miljoni dollari ulatuses rahapesukahtlusega raha aastatel 2006–2012.

Rootsi ametivõimude teatel on need juhtumid nii kaugel minevikus, et aastal 2014 jõusse astunud varasemast karmim rahapesuvastane seadus neid ei puuduta.

Reid Rootsi kontoris

27. märtsil korraldas Rootsi majanduskuritegude uurimise büroo Swedbanki Rootsi kontoris reidi seoses siseinfo juurdlusega.

Seda kinnitas siis Rootsi televisioonile ameti pressiesindaja Niklas Ahlgren, kelle sõnul oli reid seotud varem teatatud siseinformatsiooni edastamise uurimisega. Rohkemat amet töösolevale uurimisele viidates edastama ei nõustunud.

Rootsi televisiooni hiljuti avaldatud raporti järgi liigutasid mitteresidentidest suure riskiga kliendid vahemikus 2010–2016 Eestis igal aastal 10–20 miljardi jagu raha. Lisaks süüdistab raport panka USA ametivõimudele eksitava info andmises Panama paberite skandaali ajal 2016. aastal, kui pank jättis esitamata info mitme kahtlase tehingu kohta.