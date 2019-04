Eesti Swedbanki vastu esitati kuriteoteade

Investeerimispankur Bill Browder. Foto: LEON NEAL

Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõuab Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Värskes kuriteoteates loetleb Browder üles kahtlaseid summasid saanud Eesti firmad.

Eile selgus, et Rootsi võimud lõid käega ja ei alusta Swedbanki väidetava rahapesu eeluurimisega, kuna kahtlustused on õiguslikult vananenud. Seejärel pani Browder teele uue kuriteoteate, mis maandus peaprokurör Lavly Perlingule ja keskkriminaalpolitseile. Riigiprokuratuur kommenteeris Äripäevale, et töötavad praegu teatega ja vastavad sellele 10 päeva jooksul.