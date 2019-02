Mulle heidetakse ette Janukovitšit, aga miks siis mitte juba Madurot?

Formus Baltic OÜ üks omanik Vladimir Griškov on olnud juhtivatel positsioonidel Venemaa pankuri ja Äripäeva Rikaste TOPi kuuluva Roman Stroykoviga seotud ettevõtetes. Foto: Postimees Grupp / kuvatõmmis saate "Radar" videost Jaga pilti:

Swedbanki rahapesuskandaali sattunud Formus Baltic OÜ juht ja kaasomanik Vladimir Griškov ütles, et tal ei tulnud pähegi kontrollida ettevõtte Wireberg tausta, mis kandis tema firmale miljoneid eurosid.

2008. aasta lõpus tegevust alustanud Formus Baltic OÜ teenis juba esimesel tegevusaastal 716 miljonit krooni (üle 45 miljoni euro) müügitulu, kirjutas tänane Postimees. Ettevõtte Swedbankis asuvale kontole kandis miljoneid dollareid ettevõte Wireberg, mille taust on pehmelt öeldes kahtlane. Formus Baltic OÜ juhatuse liige ja kaasomanik Vladimir Griškov ütles intervjuus Äripäeva sõsarlehele Delovõje Vedomosti, et temal polnud vaja Wirebergi raha kontrollida, sest see on panga ülesanne.