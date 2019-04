Milrem hakkab Läti roomikute eest hoolitsema

Milremi mehitamata maismaasõiduk. Foto: Eiko Kink

Eesti Mootor Grupi osalusega kaitsetööstusfirma Milrem LCM sõlmis Läti kaitseväe logistikapataljoniga kaheksaks aastaks roomiksõidukite hooldus- ja remonditööde tegemise raamlepingu.

Tööde koguulatuseks on 100 BV206 masinat, mis vajavad kõik eri liiki lähenemist. Tööd on mahukad ja vajalikku abi saadakse Patria tütarettevõttest Millog, kellel on tugev kogemus BV206 masinate käsitlemisega.

„Me ootame tihedat koostööd Läti kaitseväega ja loodame sellest välja töötada pikaajalise koostoimimise. Usume, et see raamleping on hea alus meie suhete laienemiseks Balti riikidesse,“ sõnas Milrem SIA Latvia tegevjuht Ugis Romanovs.

Milrem LCM kuulub 60% Patriale ja 40% Mootor Grupile. Milrem LCM tegutseb kaitsetööstuse valdkonnas, pakkudes relvasüsteemide, raske- ja soomustehnika ning muu sõjalise varustuse elutsüklihalduse teenust. Ettevõte teeb remondi- ja hooldustöid Eesti Kaitseväe sõidukiteleTallinnas ja Võrus.

Milrem SIA Latvia on Milrem LCMi tütarettevõte.