Eesti arendaja ostis Riias logistikakeskuse

Logistikakeskus Foto: Lumi Capital

Lumi Capital ostis koos Eesti erainvestoritega Riia lennujaama lähistel asuva logistikakompleksi.

„Tegemist on Lumi Capitali teise investeeringuga Lätti. Oleme aktiivselt vaatamas uusi investeeringuid nii Eesti, Läti kui Leedu suunas ja seda erinevates kinnisvara sektorites,“ ütles Lumi Capitali juhtivpartner Raiko Uri.

Plienciema Centrs 9000 ruutmeetri suurune logistikakompleks asub Riia lennujaama lähedal. Uri sõnul on plaanis lõpuni viia kompleksi 6000ruutmeetrine laiendus ja hoida edaspidi rahavoogu tootva objektina. Laiendustööd lõppevad järgmise aasta suvel. "Pikemaid plaane või aastaid me fikseerinud ei ole," vastas ta küsimusele, kui kaua ettevõte investeeringut hoida kavatseb.

Reedel toimunud tehingu erainvestoritest osapooli ettevõte ei avalikusta. "Tegemist on ka varasemalt meiega koostööd teinud inimestega," kinnitas Uri. Samuti ei avalikusta Lumi Capital Plienciema keskuse maksumust või eeldatavat investeeringute tagasi teenimise aega.

Lähipiirkond on ettevõtte hinnangul kiirelt arenemas ning piirkonnas asuvad mitmed logistika ettevõtted, kaubanduskeskused ja elamupiirkonnad. 2006. aastal valminud kompleksi ankurüürnikeks on Inter Cars Grupp ning Deutsche Post DHL Grupp.

Inter Cars Grupp on sõidu-, paki- ja veoautode varuosade maaletooja Kesk- ja Ida-Euroopas, Deutsche Post DHL Grupp üks maailma juhtivaid logistikakontserne.

Varasemast kuulub Lumi Capitalile, täpsemalt nende kaubanduskinnisvara fondile kaubanduskeskus Riias, tihedalt asustatud Imanta linnaosa südames. Selle hoone ankurüürnikud on Rimi ja MyFitness. Fondi investeeringute kogumahuks on planeeritud 100 miljonit eurot, pikkuseks 20 aastat ning ankurinvestoriks on Swedbanki pensionifondid.

Tunamullu teenis Lumi Capital veerand miljoni eurose käibe pealt 60 000 eurot kasumit. Ettevõtte omanikud on Raiko Uri, Martin Rekor ja Merle Purre.