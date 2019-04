Poliitikud jagasid ohtliku oligarhi partneritele Eesti passe

Loksalt pärit ja paarkümmend aastat tagasi Eestis äri püsti pannud Maksim Liksutov istub Moskva aselinnapea toolil. Liksutov tegeleb transporditeemaga. Foto: Scanpix

Rahapesuskandaali keskmes olev Swedbank kaitses Rootsi riigitelevisiooni väitel Venemaa üht ohtlikumat oligarhi Iskander Mahmudovit, kelle Eestis tegutsenud äripartneritele jagas Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus kodakondsust.

„Tol ajal oli mingi otsus, et anname aastas viis kodakondsust eriteenete eest, mis muidugi oli üsna jabur,” tõdeb endine reformierakondlasest justiitsminister Rein Lang ja meenutab, kuidas tuntud Vene ärimees Maksim Liksutov 15 aastat tagasi inimesi oma uhkete plaanidega võlus. „Tema ideed äri ajada olid kolossaalsed, kuid kõik see kukkus kokku. Mul on väga kahju, et kõik niimoodi läheb. Inimesed, kellest oleks Eestile kasu, kuidagimoodi kaugenevad ja siis tuleb välja, et nad on hoopiski seotud mingisuguste afääridega.“