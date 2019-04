Investeerimisfond lükkab miljonid eakatekodusse

Viru Haigla ASi nõukogu esimees Igor Pihela sihib juhtpositsiooni hoolekandeteenuste turul Eestis. Foto: Andras Kralla

BaltCap Growth Fund investeerib ligi 3 miljonit eurot Viru Haigla ASi kontserni, et ehitada Pihlakodu eakatekodude ketile Tabasallu uus hooldekodu ning pikemas plaanis suurendada Pihlakodu kliendikohtade arvu tuhandeni.

“Eesti demograafilist pilti vaadates on tegu ettevõtmisega, millel on järjest kasvav nõudlus ja pikaajaline perspektiiv,” põhjendas BaltCapi investeeringute juht Sten Sonts investeeringuotsust, viidates vananevale rahvastikule. Tema arvates ei ole eakate hoolekandes toimunud viimase paarikümne aasta jooksul suurt arengut, samas on aga üldine heaolu Eestis selle aja jooksul tublisti kasvanud.