Endine tööandja süüdistab Ain Aaviksood raha kõrvalepanemises

Foto: Meeli Küttim

Tervisetehnoloogiaettevõte Viveo Health, mida endine sotsiaalministeeriumi asekantsler Ain Aaviksoo mullu aprillist detsembrini juhtis, süüdistab teda ligi 100 000 euro suuruse kahju tekitamises.

"Lõplikke järeldusi on veel ennatlik teha, aga hetkel on kahtlus, et seal on tehtud asju, mis ei ole ühelt poolt majanduslikult otstarbekad ega mõistlikud," ütles asja uurima palgatud vandeadvokaat Jaanus Tehver Postimehele.