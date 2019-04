950 eurot palka nii Ukraina juhile kui juhatuse liikmele

Aasta pärast tõuseb veokijuhtide miinimumtasu 1000 eurole. Foto: Andras Kralla

Alates 1. maist peavad Eesti siseriiklikke vedusid tegevad ettevõtjad maksma autojuhile vähemalt 950eurost brutotasu ja see kehtib kõikidele: lisaks kohalikele töötajatele ka renditööjõule ning juhatuse liikmetele.

Ukrainast, Valgevenest või mujalt kolmandatest riikidest autojuhtide palkamine on muutunud tööjõupuuduse tingimustes aina aktuaalsemaks. Sageli loodavad ettevõtjad välistööjõu puhul saada ka odavamalt läbi, makstes ametlikult vaid seni kehtinud miinimumpalka 620 eurot kuus normtundide eest, kirjutab logistikauudised.ee.

Alates 1. maist hakkab aga vastavalt Autoettevõtete Liidu ning Transpordi Ametiühingu kokkuleppele kehtima miinimumpalga nõue 950 eurot, mis 2020. aasta maist tõuseb 1000 euroni ning 2021. aasta maist 1100 euroni.

“Siseriiklikul veol on sõlmitud tööjõukokkulepe, mis sisaldab miinimumpalka normtundidega. Seda tuleb maksta kõikidele juhtidele olenemata sellest, kas vedusid teostatakse omal kulul või teenusena, kas juht on renditud või kas roolis on ettevõtte omanik ise,” lausus Autoettevõtete Liidu tegevjuht Villem Tori.

Juhatuse liige peab endale palka maksma

Maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna üksuse juht Külli Koidumäe tunnistas, et transpordisektoris on päris palju üksikettevõtjaid, kes arvavad, et kui ta on juhatuse liige, siis ei pea ta endale palka maksma. “Juhatuse liikmena ta ei peagi maksma, aga kui ta istub rooli, siis saab temast autojuht ja talle hakkavad kehtima täpselt samad nõuded,” lausus Koidumäe.

Nupukad ettevõtjad on püüdnud miinimumpalga nõudest kõrvale hiilida veel teistegi vabandustega. Näiteks öeldakse, et juht tuli tegema proovipäeva. “Tasuta proovipäeva saab teha vaid töötukassas arvel olev isik ja sedagi vaid ühe päeva,” ütles Koidumäe, kelle sõnul on väidetud sedagi, et inimene teebki tasuta tööd, on töövari, praktikant jne.

