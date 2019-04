Keraamik Liisu Arro: lähinaabrid kaitsevad oma disainiturgu tugevalt

Saksamaal, Hollandis ja Šveitsis on Haapsalus elava keraamiku Liisu Arro nõud kenasti esindatud. Üllataval kombel on lähiriikide turgudele, nagu Soome ja Rootsi, tema sõnul keerulisem pääseda. „Nad kaitsevad oma disaini tugevamalt. Sinna jõudmise nimel me tegutseme ja paneme hetkel kokku investeerimispaketti, mis aitaks ettevõtte laienemise eesmärgil investori leida, kirjutab Äripäeva tellijatele aprillis ilmunud ajakiri Sisustaja.

Selle naise sees on peidus pooli palju. Ta on täpselt see inimene, kelle kraesse sajaks poliitikasse pürgides kommentaaride laviin, et mida see kunstnikupreili ka asjast teab, aga vot teab ikka küll. Liisu Arro õppis ülikoolis politoloogiat ja kunsti ning just need kaks väga erinevat poolt on temas ka olemas. Pea pilvedes ja jalad maas? “Pole vist valesti öeldud tõesti,“ naerab Arro vastuseks. “Loomingut luues võib mu käekiri ühel hetkel olla kelmikam, teisel palju neutraalsem, dekoratiivsem või vaoshoitum,” sõnab ta.