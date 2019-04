Mõisa ja Tamjärve osalusega idufirma läheb rahvusvahelisse võistlustulle

Roofit.solari päikesekatus Suurupis. Foto: Roofit.solar

Rahvusvahelise idufirmade konkursi PowerUp! Eesti finaali võitis elektrit tootva katusekattematerjali välja töötanud firma Roofit.solar, kus ettevõtjad Jüri Mõis ja Hannes Tamjärv eelmisel aastal osaluse omandasid.

Võitja sõidab Eestit esindama lõppvõistlusele Krakowisse, kus 21. mail asuvad 65 000eurose auhinnafondi ning võimalike investeeringute nimel võistlema finalistid 14 Euroopa riigist.

Äripäev kirjutas eelmise aasta novembris, et Tamjärv ja Mõis omandavad viiendiku ettevõtte osalusest, tehingu tingimusi osapooled ei avalda. Jüri Mõisa hinnangul on tegemist suure tulevikuga lahendusega, kuna materjal näeb välja nagu tavaline katus, kuid suudab toota elektrit sama efektiivselt kui tavapärased päikesepaneelid. "Olen ise aastaid kodus juba päikesepaneele kasutanud ja tootlus Eesti tingimustes on üllatavalt hea," märkis Mõis.

“Loodame, et osalemine PowerUp! konkursi rahvusvahelises finaalis suurendab meie nähtavust ka potentsiaalsete investorite seas,“ rääkis Roofit.solari turundus- ja ekspordijuht Helen Anijalg.

Eesti finaali võitja valiti välja 9 idee seast. Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Martin Goroško sõnul oli žürii jaoks oluline, et ideel oleks potentsiaali saavutada globaalset edu. „Kõik Eesti finaalis osalenud ettevõtted esitlesid suurepäraseid tooteid ja teenuseid, aga meie silmad pani särama Roofit.solar. Nende meeskond on tabanud ära õige aja ning teinud toote järjest kasvavale turule, mis võimaldab rohetehnoloogiat massidesse viia,“ ütles ta. „Loodame, et Eesti senine edulugu PowerUp! võistlusel jätkub – neljast eelnevast korrast kolmel on võit tulnud just siia.”

Lisaks võitjale anti välja ka eriauhind. Võimaluse osaleda Tehnopol Startup Inkubaatori 6kuulises inkubatsioonis võitis idufirma MikroMasch, kes on välja töötanud nanokattega akumaterjali, mis suurendab pürolüüsi tehnoloogia abil toodetud liitiumpatareide energiat. Goroško sõnul soovis žürii näha, et seni laboritingimustes häid tulemusi näidanud lahendus töötab ka reaalses elus.

PowerUp! lõppvõistlus toimub 21. mail Krakowis majanduskonverentsi Impact’19 raames. Lõppvõistlusel esitlevad enda rohetehnoloogia valdkonda kuuluvaid ideid kokku 14 riigi kohalikes finaalides parimateks tunnistatud idufirmat.

Konkursi peaauhind sel aastal on 50 000 eurot, teine koht saab 10 000 ning kolmas 5000 eurot. Lisaks on osalejatel võimalus pääseda InnoEnergy juhitud ärikiirendisse Highway®, mis annab ligipääsu rahvusvahelisele äripartnerite võrgustikule ja kuni 150 000eurosele finantsinvesteeringule.