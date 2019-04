SEB: Lõuna-Eesti ettevõtjate optimism taastub

Põlvamaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtted näitavad suuremat huvi eksporditurgude otsimisel ja välistööjõu värbamise vastu kui naabermaakondade ettevõtted. Foto: Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees / Scanpix

Valga-, Võru- ja Põlvamaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtete käibekasvu ootused on võrreldes aastatagusega kahekordistunud, selgub SEB uuringust. Ühtlasi on kolmandiku võrra vähenenud nende ettevõtete hulk, kes pelgavad käibe kahanemist.

SEB jaepanganduse valdkonna juhi Ainar Leppäneni sõnul olid Lõuna-Eesti ettevõtted Eesti ühed pessimistlikumad. Nüüd näitab uuring, et Valga-, Võru- ja Põlvamaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) optimism on 2019. aastaks taastumas – käibe kasvu ootab neist 16 protsenti, käibe vähenemisega arvestab tänavu 4 protsenti küsitlusele vastanutest (aasta tagasi kartis käibe kahanemist 62 protsenti küsitletutest).

Uuringu kohaselt on kõige optimistlikumalt häälestatud piirkonna põllumajandus- ja ehitusettevõtted, kes ühtlasi plaanivad teiste sektoritega võrreldes enam teha investeeringuid, mis ületavad 50 000 euro piiri.

"Samas paistab silma, et kaguregiooni VKEd on keskmisest tagasihoidlikumad ekspordiplaanide tegemisel. Kui Eesti VKEdest kavatseb olemasolevatel eksporditurgudel laieneda või uusi turge otsida keskmiselt 27 protsenti Eesti ettevõtetest, siis Valga-, Võru- ja Põlvamaal on vastav näitaja 19 protsenti," teatas pank. "Ja kui rääkida ainult uutele turgudele laienemisest, siis on pilt veelgi nukram: Põlvamaa ettevõtetest otsib uusi eksporditurge aktiivselt 8 protsenti, Võrumaa ettevõtetest 4 protsenti ning Valga ettevõtetest alla 1 protsendi."

SEB panga uuring näitas veel, et Valga-, Võru- ja Põlvamaa VKEd on stabiilsed tööandjad, näiteks 91 protsenti Valgamaa ettevõtetest ei plaani oma töötajate arvu muuta. Põlvamaal VKEde seas on seevastu kasvanud märkimisväärselt huvi välistööjõu värbamise vastu: möödunud aasta 4 protsendilt 19 protsendile.

SEB viis 2018. aasta detsembris Baltikumis läbi uuringu Baltic Business Outlook, mille raames kaardistati ettevõtete ootusi käesolevaks majandusaastaks. Uuringust võttis osa 2169 väikest ja keskmist ettevõtet, Valga- Võru- ja Põlvamaalt osales uuringus 154 ettevõtet.