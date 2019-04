Raadiohommikus: suur arvamusliidrite küsitlus ja konkurentsiraportid

Esmaspäeva hommikul räägitakse Äripäeva raadio hommikuprogrammis värske majandusinfo kõrval suurest Eesti arvamusliidrite küsitlusest ja kahest konkurentsivõime raportist. Saatejuht on Meelis Mandel. Foto: Raul Mee

Esmaspäeva hommikul räägitakse Äripäeva raadios värske majandusinfo kõrval suurest Eesti arvamusliidrite küsitlusest ja kahest konkurentsivõime raportist.

Stuudios on arvamustoimetuse juht Neeme Korv ja Infopanga kinnisvarahalduse ja mootorsõidukite müügi konkurentsiraportite projektijuht Marge Thetloff.

Stuudios on saatejuht Meelis Mandel ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

11.00-12.00 "Kuum tool". Millised on ettevõtjate ootused uuele valitsusele ning ministritele ja kui püsiv saab Jüri Ratase uus valitsus olema, sellest räägime otsesaates „Kuum tool“ ettevõtjate Meelis Kubitsa ja Ivo Suursooga. Lisaks räägime Ukraina uuest presidendist, erakondade rahastamise läbipaistvusest ning teistel viimase nädala kuumadel teemadel. Saatejuht Aivar Hundimägi.

12.00-13.00 "Juhi jutud". Saates on külas 20 aastat ettevõtluse ja juhtimisega tegelenud Karoli Hindriks, kes tüürib hetkel tööseikluste turgu Jobbatical. Ta räägib saates paar aastat tagasi aset leidnud tohutust muutusest, mis teda oma käitumises kannapööret tegema pani, kuidas mitmekultuuriline töötajaskond aitab ettevõtet edukamaks muuta ning miks ta sihilikult ebamugavust oma ellu toob. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Maksu- ja tolliamet annab nõu". Aprilli alguses kirjutas Äripäev ühest konkreetsest juhtumist, kuidas Facebooki kinnises grupis jagati nippe, kuidas tellida Ameerika Ühendriikide e-poest toidulisandeid selliselt, et ei peaks tollis makse maksma. Saates kõneleme sellest, kas tegemist on laiema probleemiga või üksikjuhtumiga, millised on probleemid ja väljakutsed pakisaadetiste kontrollimisega ning tollimaksu kogumisel. Saates on külas Omniva pakiteenuste äriüksuse juht Marita Mägi ja MTA tolliosakonna juhataja Sven Suurraid. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saatega paneme tänavusele Gaselli kongressile punkti. Esimeseks teemaks on MyFitness - edukas spordiklubikett, millel on 19 klubi Eestis ja 11 Lätis. Tänavu laienes kett ka Leetu. Juhatuse esimees Erkki Torn räägib loo sellest, kuidas nad on kasvanud, miks nad masu ajal Eestist välja ei saanud ning kuidas nad on laienemise ajal suutnud hoida oma meeskonda koos ja tipptasemel. Sõna saavad ka Tiina Otsa (MyFitness Eesti tegevjuht) ja Eva Ottas (treeningute juht).

Teises saatepooles kuulete erilist esinemist. Laval on Eesti esiriimar ja helikunstnik Tom Urb alias Reket.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või otse siit.