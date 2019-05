Sandor Liive uus äri muudab boilerid elektrijaamadeks

Idufirma GridIO eestvedajad Konrad Hanschmidt (vasakul) ning Sandor Liive Foto: Äripäev

Sügisel turule jõudev idufirma GridIO tahab anda võimaluse kliendile raha teenida samal ajal, kui ta ise seda tähele ei pane: näiteks kui soojaveeboiler korraks sisse-välja käib.

"Ehitame ettevõtet selle maailma jaoks, kus elekter on jõudnud sinnamaani, et meil on paljudel elektriautod, katusel on päikesepaneelid ja kodus akud. Need on kõik varad, mida saab efektiivselt kasutada ja millega saab lisaraha teenida," ütles GridIO üks eestvedaja Konrad Hanschmidt. Praegu tema sõnul seda võimalust üldiselt ei ole.