X-tee kasutajate jaoks tiksub kell

Riigi infosüsteemide amet viib üsna pea andmevahetusplatvormi X-tee lõplikult üle uuele versioonile. Ettevõtted ja asutused, kes pole veel uuele versioonile üle läinud, peavad hakkama selleks arendusi tegema.

X-tee platvorm läheb varsti lõplikult üle uuele versioonile, klientidel on viimane aeg selleks vajalikke arendusi tegema hakata Foto: Andriy Popov

Riik investeeris paar aastat tagasi X-tee uude versiooni 2,3 miljonit eurot. Üleminek platvormile pidi toimuma 2017. aasta suvel, ent siiani on lastud kasutada veel ka eelmist versiooni, et kõik kasutajad jõuaksid vajalikke arendusi teha. RIA-l on eesmärk, et kõik kasutajad tuleksid uuele süsteemile üle jaanipäevaks. Vana versioon läheb lõplikult kinni aasta lõpus.