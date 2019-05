OTSEDEBATT: vastamisi astuvad Yana Toom ja Jaak Madison

Yana Toom ja Jaak Madison

Saates "Fookuses on Euroopa Parlamendi valimised" on täna kell 12 vastamisi Keskerakonna ridades kandideeriv Yana Toom ning EKRE kandidaat Jaak Madison.

Saade tõotab tulla põnev, sest vastasseis on põhimõtteline. Yana Toomi meelest peab Euroopa liikuma "rahvusülese riigi" poole. EKRE poliitikutele on ta öelnud, et "muidugi olete natsid".

Jaak Madison jällegi leiab, et eesmärgiks peaks olema suveräänsete riikide Euroopa, kes aga siiski omavahel koostööd teevad. EKRE loobki hoogsalt sidemeid teiste riikide rahvuskonservatiivselt meelestatud erakondadega.

Saates ei saa üle ega ümber ka sisepoliitikast, mis on välisega lahutamatult põimunud. Näiteks uurime Jaak Madisonilt, mida ta arvab Ruuben Kaalepi hea tuju pildist Marine Le Peniga.

Saadet juhib Äripäeva uudistetoimetuse ajakirjanik Jaanus Vogelberg.

Kuula saadel kell 12 Äripäeva raadiost sagedusel 92,4 või veebis otse aadressil https://raadio.aripaev.ee/otse.