Briti konservatiivid tõmbasid May ametiajale joone alla

Suurbritannia peaminister Theresa May peab oma erakonna ladvikule esitama lahkumisavalduse koos ajakavaga järgmise kuu alguses. Foto: ANDY RAIN

Eile õhtul toimus Briti parlamendi tagatoas pingeline kohtumine Suurbritannia peaministri Theresa May ja tooride juhtkonna vahel, kus otsustati, et May aeg on ümber ja ta peab esitama juunis oma ametist lahkumise ajakava.

Enne lahkumiskava esitamist saab May veel ühe võimaluse täita endale võetud kohustus ja panna Brüsseliga sõlmitud Brexiti plaan Briti parlamendis järgmise kuu alul hääletusele, vahendab Bloomberg.