Toom: tahan europarlamendis võidelda internetitsensuuri vastu

Yana Toom ja Jaak Madison Foto: Andras Kralla

Keskerakonna Euroopa Parlamendi valimiste esinumber Yana Toom soovib valituks osutudes võidelda tsensuuri kehtestamise vastu internetis, milles ta süüdistab Andrus Ansipit.

"Mida mina tahaksin ära teha – viia lõpule see autoriõiguste saaga, kogu see internetivabaduse asi, mille on kokku keeranud austatud volinik Ansip. Tegelikult see on tsensuur internetis ja ma olen kategooriliselt selle vastu," sõnas Toom Äripäev raadio Euroopa Parlamendi valimiste debatisaates.