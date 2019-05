Helme bluffis summadega: kolm parandust

Praegune siseminister Mart Helme valimiste päeval. Foto: Tanel Meos

Siseminister Mart Helme avaldatud lootus, et eelarvesse on võimalik leida sadu miljoneid eurosid Eesti elektrisüsteemi desünkroniseerimise ärajätmise või edasilükkamisega, on eksitav.

“Kui me seisame valiku ees, kas kulutada järgmise nelja aasta jooksul palgatõusudeks 300 miljonit eurot või Eesti elektrisüsteemi Venemaa võrkudest lahtiühendamiseks 550 miljonit eurot, siis on meie valik selge, meil on vaja raha palgatõusudeks,” vahendas Postimees Helme kõnet EKRE volikogul.