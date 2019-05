Ukraina koomik-president palkas oligarhi ihuadvokaadi

Andrii Bohdan on Ukraina uue presidendi Volodomõr Zelenskõi administratsiooni juht. Bohdan on olnud oligarhi Ihor Kolomoiski advokaat. Foto: Scanpix

Esmaspäeval ametivande andnud Ukraina uus president Volodomõr Zelenskõi palkas oma administratsiooni juhtima oligarhi ihuadvokaadi.

Zelenskõi meeskonna juhiks sai Andrii Bohdan, kes on Ukraina tuntud oligargi Ihor Kolomoiski advokaat. Juba valimiskampaania ajal räägiti, et Zelenskõi on Kolomoiskiga seotud.