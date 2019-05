Chemi-Pharm on mõelnud börsist ja ühisrahastusest

Eile uue tehase avanud Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg tunnistab, et ettevõte on sarnaselt La Muuga ühisrahastust kaalunud, aga juttu on olnud ka päris börsist.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts ütles eile Chemi-Pharmi uue tehase avamisel, et Eesti tööstusettevõtted on viimastel aastatel üsna agaralt investeerinud, mis annab põhjust optimismiks, et tööstussektoril on helge tulevik. "Mõtlesin, kas mina oleksin valmis Chemi-Pharmi-sugusesse ettevõttesse investeerima. Jõudsin järeldusele, et oleksin küll valmis," sõnas Palts ja tegi seepeale kõigile töösturitele üleskutse.