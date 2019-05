Raadiohommikus: Tesla lõpu algus ja kes pääseb Euroopasse?

Tesla on märkimisväärselt oma väärtust kaotanud. Foto: Scanpix

Tesla aktsia on sel aastal kaotanud pea poole oma väärtusest ning Elon Muskil on raha kümne kuu jooksul otsa lõppemas. Kas alanud on Tesla viimane vaatus, räägime Tesla Eesti fänniklubi eestvedaja Mario Kadastikuga.

Reedese hommikuprogrammi keskne teema on pühapäeval toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Kui suur tuleb valimisaktiivsus, kuidas on defineeritud nende valimiste võtmeteema ning kes siis ikkagi valituks osutuvad, räägime kahe eksperdi abiga. Kõigepealt tuleb külla poliitika.guru toimetaja ning politoloog Andreas Kaju ning seejärel püüame valimistulemust ennustada koos Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga.

Veel räägib Tallinki nõukogu esimees Enn Pant, miks ta konkurentsi ei karda ning mida plaanib mees teha Tallinkist saadava enam kui 8 miljoni euro suuruse dividendiga.

Saadet veavad Indrek Mäe ja Priit Pokk.

Päev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Kõik aiandusest". Sarja teise saate teema on turvalisus ja vara kaitse. Tutvustame, millised on tehnilised võimalused oma aiatehnika ja teiste aias olevate väärtuslike objektide kaitsmiseks. Kuidas töötavad vargavastased seadmed ning millisel juhul neid kasutada, kõneleb iSecurity OÜ tegevjuht Indrek Uusalu. Saatejuht on Lauri Leet.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Äripäev eetris saates kommenteerivad nädala kuumasid teemasid Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Kristjan Pruul ja Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Reisiklass". Seekordne sihtkoht on Austria pealinn Viin. Oma viieaastast kogemust linna elanikuna jagab Rail Balticu Eesti-poolse ettevõtte juht Riia Sillave. Kas Viin on rohkem vana ja väärikas või uus ning modernne, kuivõrd popp on Alpides arenenud joodeldamine pealinnas, mis sündmuse puhul kõik elanikud Viini valssi tantsivad, miks kestavad koosolekud Viini ärikultuuris vähemalt 1,5 tundi ja millist muuseumi külastas Riia pere sadu kordi? Küsib Andres Panksepp.

13.00–14.00 "Kinnisvaratund". Saates räägime seekord ettevõttele uue büroo otsimisest ja kolimisest. Saatejuht Kristi Kool uurib, millest peaks üldse alustama, kui tekib vajadus uue büroopinna järgi. Millal alustada? Mil määral kaasata valikuprotsessis töötajaid ja kas Eestis on suurel ettevõttel keerulisem büroopinda leida kui mujal suuremates linnades?

Neile küsimustele annab vastuseid Uus Maa Kinnisvarabüroo ärikinnisvara maakler Aira Veelmaa, temaga koos on stuudios rahvusvahelise kommunikatsioonitehnoloogiaettevõtte Twilio Euroopa kontorite haldusjuht, kes on viimase poole aasta jooksul korraldanud mitme Twilio harukontori kolimist Euroopa riikides, samuti on kohe uude büroohoonesse liikumas ka Twilio Eesti esindus.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Seekordses saates tuleb juttu kutseõppest ja selle arengust koostöös tööturu ootustega. Kutseõppest räägivad meile Tallina Lasnamäe Mehaanikakooli arendusjuht Raul Ammer ja sama kooli õppedirektor Ada Lumiste. Saatejuht on Mart Opmann.

Kuula raadiot otse SIIT.