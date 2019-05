Eesti valitsus hirmutab rahvusvahelist elektroonikatööstust

Elektroonikatööstuse Stoneridge Electronics tehase juht Ardo Asperki sõnul vaatab korporatsioon, kas Eestis on veel mõistlik midagi arendada. "See teeb ettevaatlikuks,” hoiatas ta.

“Meil on majas kokku 12 eri rahvusest inimesi. Kui seda hakatakse piirama, siis muutub Eesti mitteatraktiivseks,” muretseb Ardo Asperk. Foto: Tööstusuudised.ee

Autotööstusele erinevaid elektroonilisi lahendusi tootev Stoneridge Electronics pole maailma mõistes kuigi suur ettevõte, kuid Eestis on tegemist suure tööandjaga. Korporatsioonis on kokku 4500 inimest üle maailma, Tallinnas 300, kellest 70 on arendajad. Need 70 arendajat teenindavad kogu korporatsiooni.