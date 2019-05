Tallinnas läheb Ahtri-Jõe ristmikul suureks ehitamiseks

Reidi tee ehituse tõttu on Tallinna sadama piirkonnas alates järgmisest esmaspäevast, 3. juunist, osaliselt suletud Ahtri-Lootsi-Tuukri-Jõe ristmik ning sadamasse ei pääse mööda Jõe ja Lootsi tänavat.

Äripäeva teemaveeb ehitusuudised.ee kirjutab, et vahetult enne Ahtri ristmikku suletakse Lootsi tänav nii sadamast väljuval kui ka sadamasse viival suunal. Sadamasse pääsemiseks ja sealt väljasõiduks saab kasutada Lootsi põiktänavat, kus liiklus muutub kahesuunaliseks. Samuti pääseb D–terminalini Petrooleumi tänava kaudu ning hiljemalt 25. juunil avaneb liiklusele täielikult Uus-Sadama tänav, selgitas uut liikuskorraldust kesklinna vanem Vladimir Svet.

Jõe tänav suletakse autoliiklusele lõigul Karu tänavast Ahtri ristmikuni. Jalakäijatele on avatud pääs Jõe tänavast Ahtri tänavale ja sealtkaudu ka Nautica keskusesse. Lisaks ehitatakse Jõe tänava teisele poolele aiaga piiratud ajutine tee jalakäijatele, ühendamaks Tuukri ja Karu tänavat.

Vahetult enne Ahtri ristmikku suletakse samuti Ahtri tänava Nautica keskuse poolne lõik. Ahtri tänaval jääb läbisõiduks Tuukri tänava poolne suund, kus enne ristmikku avatakse liiklusele üks rida mõlemas suunas.

„Tänavate ulatusliku sulgemise põhjus on teealuse sademeveekollektori ümberehitus, et vältida tulevikus uputusi selles piirkonnas. Ehitaja kinnitusel on tagatud inimestele ligipääs oma valdustele ja büroodele. Mõistame, et ehitustööd tekitavad ebamugavusi sadama piirkonna elanikele ja teistele liiklejatele, kuid loodame tallinlaste mõistvale suhtumisele. Palume kõigil liiklejail hoolikalt järgida liikluskorraldusvahendite nõudeid ning võimalusel sadama piirkonda vältida,“ lisas Kesklinna vanem.

Uus liikluskorraldus jääb kehtima kuni augusti keskpaigani. Reidi tee ehitus saab valmis selle aasta lõpuks.