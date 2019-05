Kaljuranna kaitsja: kokkulepe prokuratuuriga on tühi paber

Tallinna Sadama kriminaalasjas altkäemaksu süüdistuse saanud Ain Kaljuranna kaitsja Paul Kerese sõnul ei ole tal oma kliendi süütust keerulisem tõestada, kuigi altkäemaksu vahendaja tunnistas täna prokuratuurile oma süüd.

Ain Kaljuranna kaitsja Paul Keres (vasakul) ei usu, et Valdo Õunapi otsus minna prokuratuuriga kokkuleppele kuidagi Kaljuranna süütuse tõestamist raskendaks. Foto: Liis Treimann

Nimelt tunnistas täna Valdo Õunap Kerese sõnul prokuratuurile oma süüd vaid sellepärast, et ta ei suutnud kriminaalasja menetluses nii pikka aega kaasa teha. „See on väsitav ning aja- ja rahakulukas. Lihtsam on end süüdi tunnistada, kui sellele mingit karistust ei järgne,“ ütles Keres. „Menetlus ise on juba karistus siin Eesti Vabariigis,“ lisas ta.