Taani finantsinspektsiooni juht rahapesust: me olime Venemaa suhtes naiivsed

Danske panga Eesti filiaali peahoone. Foto: Andras Kralla

Taani finantsinspektsiooni peadirektori Jesper Bergi arvates oli Nordea ja Danske panga rahapesuskandaalide põhjus Põhjamaade naiivsus Venemaa suhtes, kirjutab Helsingin Sanomat.

Berg on enda sõnul juba sellega harjunud, et viimasel ajal ajakirjanikud talle üsna teravaid ja negatiivseid küsimusi esitavad. Näiteks on nende seas kindlasti küsimus, miks on kõige hullemad rahapesuskandaalid seotud justnimelt Taaniga.