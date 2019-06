EstateGuru laiendas omanikeringi, et Euroopat edasi vallutada

EstateGuru asutaja ja tegevjuht Marek Pärtel Foto: Raul Mee

Eestis asutatud lühiajaliste kinnisvaralaenude platvorm EstateGuru kaasas omanikeringi olulise investori Speedinvest.

EstateGuru eesmärk on kasvada suurimaks kinnisvara rahastamise turuplatsiks Euroopas. Viimastel aastatel on ettevõte laienenud Soome, Lätti ja Leetu ning soovib kasutada selles ringis kogutud raha, et käivitada oma tegevust Hispaanias ja Itaalias.