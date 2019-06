Põlevkivi ei saaks ka õiglastel tingimustel Vene elektri vastu

MKMi kantsler Timo Tatar energiakonverentsil 2017. aastal Foto: Raul Mee

Põlevkivist elektri tootmist ei ohusta Vene süsinikukvoodist vaba elekter, sest isegi kvoote tasudes oleks see Eestis toodetavast elektrist konkurentsivõimelisem.