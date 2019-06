Raadiohommikus: ehitussektori tulevik ja eksminister kasiinos

Olukorda ehitussektoris analüüsik Kristo Aab. Foto: Andras Kralla

Lisaks päeva tähtsamatele uudistele tuleb neljapäevases hommikuprogrammis juttu Eesti majanduse ja ehitusvaldkonna tervisest. Esimese kvartali majanduskasvu ja ehitusmahu vähenemist aitab lahata LHV analüütik Kristo Aab.

Läinud aastal poliitikaga lõpparve teinud Urve Palo alustas äsja uue ettevõtte, kasiinofirma Novoloto juhina. Räägime tema plaanidest uues valdkonnas ja meelelahutusäris.

Eestisse uue põlvkonna tuumajaama rajamist plaaniv ning selle arendamiseks enam kui veerand miljonit eurot kaasanud Fermi Energia juht Kalev Kallemets selgitab, millal tuumajaam võiks Eestis tööle hakata.

Hommikuprogrammi veavad Kaspar Allik ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Saates räägime Hiina suurfirmast Huaweist, kes on viimasel ajal sattunud tehnoloogiaskandaalide keskmesse. USA on öelnud, et Huawei võib olla seadmetesse ehitanud tagaukse, mis võimaldab ettevõttel andmeid koguda ja Hiina valitsusel neid kasutada. Kas see on nii? Külas on TalTechi võrgutarkvara professor Tanel Tammet. Saadet juhib Pille Ivask.

12.00–13.00 "Eetris on Arvamusfestival". Esimeses eeldebatis vaatame kaugele tulevikku – aastasse 2053. Saates arutleme selle üle, milline võiks olla meie elu ja ümbritsev keskkond siis, milline on meie argipäev muutunud tehnoloogilises reaalsuses ning kuidas saame ise seda arengut suunata või sellega paremini kohaneda.

Omavahel jagavad mõtteid riigikantselei IKT nõunik Marten Kaevats ning Tallinna Ülikooli õpperobootika vanemteadur Janika Leoste. Vestlust juhib Ivo Visak.

13.00–14.00 "Nimed müügitahvlil". Keskendume sellele, miks mõnes meeskonnas on võitjate sünergia ja üldine meelestatus, teistes seevastu passiivsus ja paigalseis. Panime kokku 21 olulist hoiakut ja seisukohta, mida oma klientide tiimides juurutame. Mida sa enda ja kliendi kohta usud või ei usu, see määrab kõik. Kes on professionaalne müüja? Millised otsused peab ta peas vastu võtma, et edu saavutada? Mida igast päevast ja igast hetkest õppida?

Saates on külas kaks ambitsiooni programmis osalejat, kes räägivad oma arengust ja märkamistest.

15.00–16.00 "Viimane mudel". Saates kõneleme tehisintellektil põhinevast tekstianalüüsist, peatudes eelkõige suulise kõne analüüsil. Uurime, mis ärilist kasu võib sellest saada, samuti sellest, kas tulevikus võib oodata, et robotid asendavad klienditeenindajaid ja müügimehi.

Külas on idufirma Feelingstream peaarhitekt Lauri Ilison ning Telia müügi ja teeninduse arendusüksuse juht Martin Lips. Saatejuht on Priit Pokk.

