Savisaare võlad ei vähene kuidagi

Kuigi endise Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare tulu küündis mullu üle 61 000 euro, siis tema laenud kolme eraisiku ees ei vähenenud mitte ühegi euro võrra.

Edgar Savisaar 2016. aasta sügisel toimunud pressikonverentsil. Foto: Andres Haabu

Juba 2015. aastal deklareeris Savisaar huvide deklaratsioonis, et on ärimees Alexander Kofkinile võlgu 23 957 eurot. Hiljuti esitatud värskes deklaratsioonis on võlasumma täpselt sama suur.