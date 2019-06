Energiafirma juht: Eesti Energia oleks pidanud probleeme ette nägema

"Ei saa öelda, et see õnnetus tulles ei hüüdnud," märkis Fortum Eesti juht Eesti Energia teate kohta saata töötajad sundpuhkusele. Foto: Raul Mee

Põhjuseid, miks Eesti Energia on sunnitud saatma 1300 töötajat sundpuhkusele, oleks riik pidanud rohkem ette vaatama, ütles Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots Äripäeva raadio saates "Cleantech".