Legendaarne Mööblimaja paneb uksed kinni

Mööblimaja ASi juhatuse liige Ando Rehemaa. Foto: Andras Kralla

Ligi 40 aastat tegutsenud Tallinna ja ilmselt kogu Eesti üks legendaarsemaid mööblipoode Mööblimaja lõpetab lähikuudel praegusel kujul tegutsemise.

Pole mingeid emotsioone, vaid äri, ütles Mööblimaja suuromaniku Emajõe Investi üks omanikke Jaak Nigul. „Lühidalt on see, et kui mingit teistmoodi on võimalik rohkem raha teenida, siis tehakse teistmoodi. Ettevõtte eesmärk on teenida raha,“ ütles Nigul. Kui Nigul oli oma vastustes väga kidakeelne, siis tänavu jaanuaris Mööblimaja juhatajaks saanud Ando Rehemaa oli asjast rääkides hoopis avalam.