Restoranitest: nii iseteeninduslik restoran kui ka kohvik

Viie aastaga on Bliss Mustamäe-Kristiine piirkonnas tõestanud oma vajalikkust mitte ainult taimetoitlastele, vaid ka ümbruskonna kontoritöötajatele. Hiljuti laienesid nad kesklinna Solarise keskusesse.

Võimalus roog ise kokku tõsta on ahvatlev, kuigi esimestel kordadel võib uudishimu heast maitsest võitu saada. Foto: Raul Mee

Nagu Mustamäe tee BlissTray on ka Solarises tegemist kaks-ühes-kontseptsiooniga: ühtaegu soovitakse olla kiiret einestamist pakkuv iseteeninduslik restoran, teiselt poolt kohvik, kus väikese ampsu taga mõnusalt aega veeta. Solarises tundub see isegi õnnestuvat. Raamatupoe naabrile sobivalt on ruum liigendatud raamaturiiulitega, toidulett asub tagaosas ja on veidi omaette, kohvitajaid oma asjalikkusega segamata. Ruum ise on väga õdus, vaade Rävala puiestee ja kontserdisaali sissepääsu poole muljet avaldav.