Nädala raadiohitid: Katre Kõvaski juhtimismanöövrid ning Coop Panga konkurentsieelis

Kevadel Tere piimatööstuses ameti maha pannud ja 20 aastat toiduvaldkonnas juhtinud Katre Kõvask räägib saates "Juhi jutud", mida ta järgmiseks tegema hakkab. Foto: Postimees/Scanpix

Sel nädalal paelusid Äripäeva raadio kuulajaid kõige enam Tallinkisse tööle asunud Katre Kõvaski persoon ja Coop Panga börsiplaanid.

Nädala tagasivaates järjestame viimase nädala jooksul enim kuulamisi saanud saated.

1. Õnn soosib tugevaid, ka juhtimises

Kevadel Tere piimatööstuses ameti maha pannud ja 20 aastat toiduvaldkonnas juhtinud Katre Kõvask räägib saates sellest, mida ta järgmiseks tegema hakkab. Samuti tuleb juttu, milline on õnne roll juhtimises, miks ja kuidas peab juht enda ning oma kollektiivi eest hoolitsema, mida õpetas talle kui juhile börsifirma juhtimine ning kuidas eriilmeline meeskond koos tegutsema panna. Saatejuht on Rivo Sarapik.

2. Coop Panga börsi- ja kasvuplaanid

Investor Toomase tunnis on külas Coop Panga juht Margus Rink, kellelt uurime ettevõtte börsiplaanide kohta. Kuigi pakkumise prospekt, maht ja hind ei ole veel teada, küsisime, mille jaoks raha kaasatakse, mis on ettevõtte konkurentsieelis, miks peaks investor LHV, Swedbanki ja SEB asemel eelistama just Coop Panka, ja muud. Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

3. Ida-Virumaa probleemid ei tulene Venemaa mustast energiast, vaid riigi poliitikast

Rohetehnoloogiast on seekord kõnelemas Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots. Räägime innovatsioonist energiatööstuses ja roheenergia tulevikust ning sellest, kuhu üleüldse energiamajandus maailmas liigub. Tutvustame põnevamaid lahendusi, mis on Fortumi rahvusvahelisele start-up-konkursile saabunud, ning räägime, mis valdkonnas võiksid Eesti noored ettevõtjad oma ideid veel neile pakkuda.

Teises saateosas vaatleme probleeme Ida-Virumaal ning uurime Margo Külaotsalt kui ühelt Eesti suurimalt energeetikaasjatundjalt, mis võiks olla lühema- ning pikemaajalised lahendused selles regioonis. Saatejuht on Mart Valner.

4. Ajakirjanikud ja avalikkus, ärge heitke meelt!

Tallinna Sadama kohtuasjas tehtud otsus keelab rahatrahvi või isegi vangistuse ähvardusel Tallinna Sadama avalikus korruptsiooniasjas kõigil, sealhulgas ka ajakirjanikel, kajastada tunnistajate ütlusi kuni kohtuotsuse tegemiseni.

Kuigi MTÜ Korruptsioonivaba Eesti liige ja endine juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus leidis kohtu määruses kasulikke tegureid, seda eelkõige õigusemõistmise huvides, soovitas ta ajakirjanikel ikkagi kohtuistungitel käia ja teemat kajastada.

Kas tegemist on aga püüdega suukorvistada ajakirjandust, sellest rääkis advokaadibüroo Triniti advokaat Maarja Pild.

Kuula saatest ka seda, milline on korruptsiooni olukord Eestis ja kuidas liigutakse edasi nn vilepuhujate kaitsega. Saatejuht oli Birjo Must.

5. Mälu alustab tööd, kui ärkame, ja lõpetab, kui jõuame tööle

Saade on salvestatud Pärnu finantskonverentsil. Pakume teile kuulamiseks Tauri Tallermaa ettekannet „Kuidas oma mälu efektiivsemalt kasutada?“.

Inimese mälu on tohutult võimekas ja probleemid selle kasutamisel on kõigil üsna sarnased. Mälu treenimine ei tähenda suures koguses info meeldejätmist. See on pigem mälu efektiivne kasutamine, seoste loomise oskus ja korrastatud mõttetegevus. Mälutehnikaid teades oskate enda sõnumit teistele esitada nii, et see paremini kohale jõuab ja meelde jääb.

6. Tulevikus tuleb lõviosa taastuvenergiast tuulest

Seekordses Investoriteliidu saates tuleb juttu tuuleenergeetikast ja sellest, kuidas riigifirmaga konkureerimise ja liigse bürokraatia tagajärjel on ettevõtlus raskendatud, mis omakorda takistab taastuvenergeetika arenemist Eestis. Tuuleenergeetikast räägivad ASi Eleon juhatuse liikmed Oleg ja Andres Sõnajalg.

7. Inbanki ambitsioonikad plaanid ning investeeringute kristallkuul

Reedeses hommikuprogrammis võtsime ette Eesti panga sisenemise uuele turule. Nimelt teatas Inbank jõulisest laienemisest Poola turul. Seetõttu rääkisime panga juhatuse esimehe Jan Andresooga sellest, miks soovitakse laieneda just Poolas, kui palju erineb sealne krediiditurg Eesti omast ning millised on Inbanki peamised väljakutsed.

Kiirest rikastumisest käis rääkimas päevakaupleja Marat Kasparov, kes suutis juba jaanuarikuisel investor Toomase konverentsil ette näha Tesla aktsia väärtuse vähenemist poole võrra. Kuidas on võimalik selliseid asju ennustada, kas ja kui palju mees selle pealt teenis ning millised on tema ennustused järgmiseks poolaastaks, kuule saatest.

Hommikuprogrammi juhtisid Indrek Mäe ja Kaspar Allik.

8. Reisikindlustuse puhul on kõige tähtsam tervisekindlustuse kaitse

Praegusel puhkuste perioodil on asjakohane rääkida reisikindlustusest. Külas olid PZU Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu, Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt ja Swedbanki varakindlustuse valdkonnajuht Kristjan Ahven. Saadet juhtis Liis Amor.

9. Coop Pank loodab saada kasvuaktsiaks

Coop Pank teatas, et plaanib juba sel aastal börsile minna. Tulevikuplaanidest lähemalt rääkis teisipäevases hommikuprogrammis ettevõtte juht Margus Rink, kelle sõnul võib Coopist loota kasvuaktsiat.

Möödunud nädalal investoritelt 11 miljonit eurot kaasanud Eesti IT-firma Realeyes kaasasutaja, Londonis elav Martin Salo rääkis näotuvastuse tulevikust ja sellest, mida ta arvab Eestis toimuvast. Vastuse saab küsimus, kas 2017. aastal Eesti IT-firmade seas kõrgeimat, pea 9000eurost kuupalka maksnud Realeyes Eestis üldse edasi tegutsema jääb.

Venekeelse majanduslehe Delovõje Vodemosti peatoimetaja Polina Volkovaga rääkisime enneolematust ühtsusepuhangust Venemaa ajakirjanduses, mis lahvatas pärast ajakirjanik Ivan Golunovi vahistamist.

Äripäeva raadio hommikut vedasid Meelis Mandel ja Priit Pokk.

10. Dividendisadu Tallinna börsil võib lõppeda

Sedasi nentis neljapäevases hommikuprogrammis Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma, kellega võtsime kokku tulemuste hooaja Balti börsidel ning rääkisime ootustest siinsete ettevõtete teisele kvartalile.

Eesti Panga värskest majandusprognoosist rääkis Eesti Panga president Madis Müller. Uurisime, miks kasvavad palgad sel aastal 8 protsenti, kuidas mõjub aktsiisilangetus Eesti inflatsioonile ning mida teevad euroala intressimäärad.

Juttu tuli ka eelarve tasakaalust, majandus- ja hinnakasvu aeglustumisest ning sellest, millal ja milleks on mõistlik riigil laenu võtta.

Hommikuprogrammi vedasid Indrek Mäe ja Priit Pokk.