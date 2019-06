Veskimägi majandusest: „Kõrbelõhna on tunda“

Enn Veskimägi Foto: Raul Mee

Mööblitootja Standard juht Enn Veskimägi nentis, et Eesti mööblitöösturitel on praegu kesine aeg.

Kui Võru EMPAKi juht Remo Allikas ütles Äripäevale sel nädalal, et pärast lihavõttepühi jäi tööd palju vähemaks või sai see sootuks otsa, siis tõdes ka Veskimägi, et alates märtsikuust on Standardi väiksemad partnerid hakanud tööd küsima.