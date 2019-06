Seeder: Madisoni arvamusel pole mingit mõju

EKRE liige Jaak Madison teatas, et loodetavasti tuleb Euroopa Stabiilsusmehhanismi reformi küsimus uuesti arutamisele ja et selle vastu hääletamine on EKRE-le punaseks jooneks. Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul ei tasu Madisoni juttu eriti tõsiselt võtta.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on halb, et pea- ja rahandusminister on andnud edasi erinevaid signaale ja sõnumeid. Valitsus selle pärast aga ei kuku. "Omavahel tuleb asjad selgeks rääkida, lähipäevil seda tehakse ka," ütles ta. Foto: Andras Kralla

Samuti ütles Seeder, kommenteerides rahandusministri Martin Helme käitumist möödunud nädalal Luksemburgis, et see polnud laias laastus eriti mõistlik poliitika. „Jääda üksi olukorras, kus sa ei mõjuta lõpptulemust mitte vähimalgi määral… see ei ole pikas perspektiivis mõistlik poliitika,“ ütles ta.