Savisaare protsessis tuuakse Kunmani asjus uus tunnistaja

Ettevõtja Vello Kunman (paremal) ning tema kaitsja Kristi Rande. Foto: Liis Treimann

Ettevõtja Vello Kunmani kaitsja, vandeadvokaat Paul Keres taotles nii-öelda Savisaare kohtuasjas veel ühe tunnistaja kutsumist. Pärast mõningast vaidlust prokuratuuriga otsustas kohtunik Anne Rebane Kerese taotluse rahuldada.

Keres ütles täna Harju maakohtus toimunud istungil, et soovib täiendava tunnistajana küsitleda Silikaat Grupis büroojuhi abina töötanud Taive Nõmmikut. „Soovin tõestada, et 2014. aasta 15. detsembri jõulupeol osales ka Villu Reiljan, kes tarvitas ka alkoholi, samas kui Reiljan ise on varem tunnistanud, et ta ei osalenud mingitel pidudel,“ ütles Keres kohtus, lisades, et see tekitab küsimuse Reiljani ütluste usaldusväärsuses.