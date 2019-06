Keskerakond tahab prokuratuuriga diili

Esmaspäeval käisid kohtus ka keskerakondlased Enn Eesmaa (vasakul) ja Kalev Kallo. Foto: Liis Treimann

Prokuratuur ja Keskerakond tahavad nii-öelda Savisaare kriminaalasjas kokkuleppele minna. Äripäevale teadaolevalt seisab kokkuleppes, et Keskerakond saab trahvi 25 000 eurot, mis on vähem kui pidi maksma end süüdi tunnistanud ning kokkuleppele läinud ekspoliitik Villu Reiljan.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern teatas esmaspäeval Harju maakohtus toimunud istungi alguses, et prokuratuur on kohtule edastanud taotluse eraldada Keskerakonda puudutav kuriteoepisood eraldi kriminaalasjaks. Pern põhjendas, et Keskerakond on valmis minema asjas kokkuleppele. Sisuliselt tähendab see, et Keskerakond on valmis end süüdi tunnistama.