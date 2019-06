Kobin Nordica juhi ametist: täiendavad küsimused on mõttetud

Nordica lennuk (paremal) Tallinna lennujaamas. Foto: Andras Kralla

Ekspress Grupi nõukogu endine esimees Gunnar Kobin oli oma võimalikust uuest rollist Nordica juhina rääkides lakooniline, öeldes, et enne lepingu allkirjastamist on kõik täiendavad küsimused mõttetud.

Eile kirjutas Delfi Ärileht, et nii Gunnar Kobin kui ka Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel kinnitasid, et on pidanud kõnelusi, kuid kumbki konkreetsemalt tagamaid ei avanud. Kobin sõnas vaid, et lepingul veel allkirja pole.