Sõnajalad lubavad kalluritele varsti hääled sisse panna

Isegi kui üks ehitusluba tühistataks, on Sõnajalgadel varuks veel teine ehitusluba, on Oleg Sõnajalg kindel. Foto: Raul Mee

Meedia- ja kohtusõda Ida-Virumaal tuuleparki arendavate vendade Sõnajalgade ja kaitse- ning justiitsministeeriumi vahel on kaevikutes käinud juba mitu aastat, nüüd paistab arendajatele aga selge punktivõit.

Pressikonverentsi kutsuvad Sõnajalad kokku sarnase ülehelikiirusega nagu tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kaks päeva tagasi, aega oli kaks tundi. Kui amet oli veendunud, et Sõnajalad on uisapäisa püstitanud rajatisi, mille vastavust nõuetele ei suudetud tuvastada üheski dokumentatsioonis, siis Sõnajalad olid kindlad, et TTJA jätkuv ettekirjutuste tegemine on seotud sellega, et kohtust on tulemas oluline vahevõit.