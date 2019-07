Sisustuselementide tootja ehitab uue tehase

Metallitöödele ja eritellimusmööblile keskendunud ettevõte Repston OÜ rajab Tallinna külje alla Liivamäe külla tipptehnoloogiast tulvil uue tootmishoone, et rahuldada rahvusvaheliste klientide kasvavat nõudlust. Uus hoone sai eile nurgakivi.

Repstoni uue tehase asukoht Maardu külje all. Foto: Karli Saul

Capital Milli arendatav tööstus- ja büroohoone valmib 2020. aastal. Repstoni asutaja ja tegevjuhi Edwin Jakobsoni sõnul kolitakse ekspordile keskenduv ettevõte seniselt umbes 1000 ruutmeetrilt ligi neli korda suuremale pinnale ning vahetatakse välja enamus seadmepargist.

„Repstoni kaubamärk on kvaliteetsed, efektsed ja kõrge keerukusastmega metallist ja puidust sisustuselemendid. Uue tootmishoonega astume mitu sammu edasi, sest võtame kasutusse oma valdkonna absoluutse tipptehnoloogia. Investeeringu maksumus on kokku ligi 2 miljonit eurot,“ ütles Jakobson. „Tänu suurepärasele toodangule ja heale müügitööle oleme endale Euroopas nime teinud. Tellimuste maht kasvab pidevalt ning tehtavad uuendused võimaldavad meil ajaga kaasas käia ja konkurentsis püsida.“

Uue hoone puhul on oluline ka olmetingimuste parandamine ja avardamine, samuti töökohtade arvu kasvatamine. Kui olemasoleva tehase võimekus on 30 töötajat, siis uue puhul see number kahekordistub. Lisaks kasutatakse tehase sisekujundusel Repstoni oma tooteid ja demonstreeritakse tehase võimalusi. Asukoha valikul mängis olulist rolli lähedus senisele tootmishoonele ja võimalus tegevust laiendada.

Capital Milli ehitusjuht Taavi Kiisk märkis, et Repston on ambitsioonikas ettevõte, kellele uue tehase rajamisega pakutakse rätsepatööna valmivat täislahendust.

Repstoni uue büroo- ja tootmishoone ehitab Vilcon Ehitus OÜ, kelle tegevjuhi Indrek Saare sõnul on hea meel olla moodsa tootmis- ja büroohoone sünni juures ideest lõpliku valmimiseni.

Repston tegeleb metallist sisustuselementide, kaubandussisustuse, trepipiirete, lühtrite ja valgustite tootmisega ning metallitöödega alates laserlõikusest, lõpetades pulbervärvimisega.

Repston on teinud koostööd rahvusvaheliste hotellikettidega Hilton, Radisson, Sokos, Scandic ja Ibis, aga ka rõivabrändidega nagu Levis, G-Star Raw. Koostööpartnerite hulka kuuluvad ka Venemaal asuvad kaubanduskeskused TSUM ja GUM ning Soomes Helsingi Vantaa lennujaam. Viimasesse on Repston teinud kõik eritellimusel tellitud disainmööbli.