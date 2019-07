E-arved panevad avalikus sektoris pea valutama

SA Teaduskeskus Ahhaa juhatuse esimees Andres Juur hindab riigi kommunikatsiooni e-arvetele üleminekus nigelaks. Foto: Sille Annuk, Postimees/Scanpix

1. juulist tohivad avaliku sektori asutused võtta vastu vaid e-arveid. Kui varem on räägitud sellest, et süsteemile üleminek võib olla keeruline väiksematele ettevõtetele, siis probleeme on tekkinud ka riigi osalusega sihtasutustel.

SA Tallinna Teaduspark Tehnopol sai alles üheteistkümnendal tunnil teada, et ka nemad on osa avalikust sektorist. "Vastav suunis jõudis meile rahandusministeeriumist ning tuli mõnevõrra ootamatult. See tõi omakorda kaasa vähese etteteatamisega infokirja teile. Nõue tuleneb riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatusest, mis, nagu selgub, rakendub ka Tehnopolile," kirjutas Tehnopoli finants- ja administratiivjuht Kert Kaljula 5. juulil koostööpartneritele, sh Äripäevale saadetud kirjas.