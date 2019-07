Väliseestlasest suurinvestor: jahtumist ei tasu karta, raha on veel piisavalt

Andrew Prozes (keskel) usub, et Eesti IT-sektori start-up'ide ideede järele on endiselt palju nõudlust, mistõttu soovitab ta valitsusel eemaldada seadusest tulenevad tõkked, mis takistavad välisinvesteeringute jõudmist kohalike iduettevõteteni. Foto: LIIS TREIMANN

Kuigi majanduskasvu aeglustumist ennustatakse siin- ja sealpool Atlandit, on piisavalt palju suurinvestoreid, kes on valmis paigutama viimase kümne aasta börsibuumiga teenitut originaalsetesse ideedesse, sõnas üks mõjukaim Eesti päritolu suurinvestor ja tippjuht Andrew Prozes.

Prozes usub, et IT-sektori iduettevõtted elavad üle lähiaasteks prognoositava globaalse majandusliku ebastabiilsuse. „Originaalsete ideede järele on endiselt turul suur nõudlus,“ kinnitas Prozes. Praegu USAs elav väliseestlane on investeerinud kolme Eesti IT-idusse: LeapIni, Fiizysse ja Veriffi. „Need on kõik väga huvitavad ettevõtted ja elavad kindlasti üle igasugused majanduslikud madalseisud,“ ütles Prozes.