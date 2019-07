Lätist on välja voolanud miljardeid eurosid mitteresidentide raha

ABLV rahapesusüüdistused tõid eelmisel aastal kaasa ka suuremat sorti pangajooksu. Foto: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix

Läti finants- ja kapitaliturgude komisjoni (FKTK) andmetel on viimastel aastatel Lätist lahkunud umbes 10 miljardit eurot mitte-residentide deposiite pärast seda, kui lõunanaabrid hakkasid karmistama rahapesuvastaseid reegleid, kirjutab Läti rahvusringhääling.

Komisjoni ajutine juht Kristīne Černaja-Mežmale rõhutas, et raha lahkus "kontrollitud viisil". Ta lisas, et reeglite muutumistega on ka pangad kohandanud oma ärimudeleid. Nüüdseks on mitte-residentide deposiidid Lätis langenud 3,5 miljardi euroni.