Keskpankurid võivad täna anda pehme soovituse

Ametiaja lõpusirgel olevalt Euroopa Keskpanga juhilt Mario Draghilt (pildil) pole ilmselt täna oodata selget sõnumit. Foto: Brendan McDermid

Täna arutavad Euroopa Keskpanga juhid hoiuseintresside langetamist -0,4 protsendist madalamale. Peamine ajend selleks ei ole mitte soov valmistuda kaubandussõjaks USAga või hirm Brexiti ees, vaid aeglane inflatsioon, ütles Swedbanki analüütik Tõnu Mertsina Äripäeva hommikuprogrammis.

Tema sõnul on kaubandussõjad ja Brexit taustamõjurid, aga baasinflatsioon on viimastel aastatel olnud ühe protsendi lähedal, samas kui Euroopa Keskpanga siht on kaks protsenti. Baasinflatsiooni mõjutab eelkõige energia ja toidu hind.