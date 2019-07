Uus peaminister lubab Brexitile turbo peale panna

Boris Johnson täna parlamendi ees kõne pidamas. Foto: Reuters TV / Scanpix

Briti peaminister Boris Johnson rõhutas, et on täielikult pühendunud Euroopa Liidust lahkumisele 31. oktoobril ja lubas ettevalmistused ilma leppeta lahkumiseks turbo peale panna.

Parlamendi ees peetud kõnes ütles ta, et on palunud oma kabinetil kiirustada ettevalmistustega Euroopa Liidust lahkumiseks ja on palunud, et selleks oleks olemas vajalik raha, mis peaks ulatuma 44 miljardi euroni.