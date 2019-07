Arendajad tahavad teha Nõmme metsatukast elamumaad

Tallinna Nõmme elanikud said kirja, et osaühing Dikapro soovib elanike kooskõlastust, et muuta mitmed Pääsküla rabametsa äärsed kinnistud praeguse metsa- ja pargiala asemel elamumaaks, et sinna maju ehitada. Kohalikele elanikele ja Nõmme linnaosa valitsusele see plaan ei meeldi.

Männimets. Foto: Pixabay

Tallinna Linnavolikogusse Nõmmelt valitud Õnne Pillak leiab, et linnavalitsus peaks toetama nõmmekate soovi ja jätma Pääsküla raba äärse rohealaks, kirjutab Äripäeva teemaveeb metsamajandusuudised.ee.