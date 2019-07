LHV nimel saadetakse petusõnumeid

LHV Pank. Foto: LIIS TREIMANN

LHV teatas, et kliendid on täna saanud telefonile panga nimelt SMSe, mida ei saada tegelikult pank.

"Täna on teatatud juhtumitest, et kliendid on saanud SMSe, mis teavitavad LHV nimel uue makse laekumisest või paluvad uuendada oma kontot ning meelitavad sõnumisaajaid liikuma kaasasolevale veebilingile. LHV Pank ei ole neid petusõnumeid saatnud ja palume linkidel mitte klikkida. Kindlasti ei tohiks sisestada oma andmeid kirjas lingitud veebilehele," teatas pank.